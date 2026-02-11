"Dc non è scomparsa, progetto va avanti", Cascino: "Ex che hanno aderito al gruppo del sindaco? Scelte personali"

L'inchiesta che ha investito Cuffaro ha fatto quasi del tutto calare il silenzio tra i democristiani, che da mesi, a livello cittadino, hanno optato per un profilo basso, in attesa chiaramente di comprendere quale sarà la traiettoria da tracciare

Gela. “Non siamo affatto scomparsi. Il progetto Dc va avanti”. L'ex consigliere comunale Vincenzo Cascino, che fa parte degli organismi regionali del partito dell'ex presidente della Regione Salvatore Cuffaro, esclude uno svuotamento del gruppo. “Gli esponenti storici, in città, sono pienamente coinvolti nelle attività in essere – continua – saremo all'assemblea regionale, prevista a Caltanissetta. Sarà assai partecipata. E' evidente che quello che è accaduto a Cuffaro si è fatto sentire. Però, è anche vero che bisogna attendere gli sviluppi, in un'indagine nel corso della quale alcuni capi di accusa sono venuti meno”. Cascino si riferisce alla vasta inchiesta su sanità e politica che ha coinvolto Cuffaro, destinatario di una misura restrittiva. “Come Dc – dice – in città rimaniamo all'opposizione della giunta Di Stefano. I nostri due consiglieri, Armando Irti e Giuseppe Guastella, si rivedono in pieno nel progetto. Penso che nei prossimi mesi potremmo annunciare nuovi ingressi”. L'assemblea regionale prevista a Caltanissetta dovrebbe essere una sorta di ripartenza, magari senza dipendere troppo dalla scia di Cuffaro, anche se l'ex governatore siciliano ha impresso un'impronta profonda sul partito. Cascino non pare preoccupato dalle decisioni appena finalizzate da ex Dc, che ieri hanno ufficialmente aderito a “Una Buona Idea”, il movimento civico del sindaco Terenziano Di Stefano. Tra gli altri, gli avvocati Alessandro Famà e Angelo Greco, con un trascorso sotto le insegne democristiane. Sul territorio, al progetto civico è molto vicina Angela Cocita, che ha rivestito cariche importanti nella Dc siciliana. “Sono scelte personali che vanno rispettate – sottolinea Cascino – hanno assunto questo tipo di decisione, probabilmente dopo aver valutato. Li ringraziamo per il contributo che hanno dato alla Dc in città. Aver aderito al gruppo del sindaco Di Stefano, forse, gli potrà consentire un percorso politico diverso, nel progetto della sua coalizione”. L'inchiesta che ha investito Cuffaro ha fatto quasi del tutto calare il silenzio tra i democristiani, che da mesi, a livello cittadino, hanno optato per un profilo basso, in attesa chiaramente di comprendere quale sarà la traiettoria da tracciare.