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Dazi, Cina e Usa istituiranno un Consiglio per tagli tariffari reciproci

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina e gli Stati Uniti hanno concordato di istituire un consiglio per il commercio nell'ambito del quale i team economici e commerciali delle due parti discutera...

A cura di Redazione Redazione
25 giugno 2026 19:23
Dazi, Cina e Usa istituiranno un Consiglio per tagli tariffari reciproci -
Italia
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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina e gli Stati Uniti hanno concordato di istituire un consiglio per il commercio nell'ambito del quale i team economici e commerciali delle due parti discuteranno di cooperazione, comprese le riduzioni tariffarie reciproche, ha dichiarato oggi il ministero cinese del Commercio (MOC).

I due team condurranno ulteriori consultazioni sulla questione, ha affermato He Yadong, portavoce del ministero del Commercio, durante una conferenza stampa.

La cooperazione commerciale tra Cina e Stati Uniti nei settori aeronautico e agricolo è reciprocamente vantaggiosa e porta benefici a entrambe le parti, ha sottolineato He, aggiungendo che i due team continueranno a mantenere la comunicazione, incoraggiando e guidando le rispettive imprese a rafforzare i collegamenti e ad ampliare la cooperazione commerciale nei settori pertinenti.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

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Verificato il: 25 giugno 2026

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