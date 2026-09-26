Dati, informazioni, allerte in tempo reale, nasce il sito web Procivis: progetto dei giovani

Il portale nasce per superare quella diffidenza o quel falso mito che a volte circonda il mondo del volontariato, percepito erroneamente da alcuni come una perdita di tempo

Gela. I Giovani della Procivis Gela Innovano la Sicurezza: Online il Nuovo Sito Web

Il futuro della Protezione Civile ha il volto, l'entusiasmo e le competenze dei giovanissimi. In occasione dei festeggiamenti in onore di San Pio da Pietrelcina, lo scorso 23 settembre, la componente giovanile della Pubblica Assistenza Procivis di Gela ha ufficialmente inaugurato il nuovo e completo portale web dell'associazione: www.procivis.it. Un progetto interamente ideato, sviluppato e gestito dai giovani volontari, che hanno voluto scommettere sulle proprie capacità digitali per creare un canale d'informazione tempestivo, trasparente e vicinissimo alla cittadinanza gelese. Il portale nasce per superare quella diffidenza o quel falso mito che a volte circonda il mondo del volontariato, percepito erroneamente da alcuni come una perdita di tempo. Al contrario, il sito mostra con trasparenza la realtà dinamica e professionale della Pubblica Assistenza Procivis sul territorio. La realizzazione di questa nuova e bellissima vetrina per la città di Gela è stata possibile grazie al lavoro di squadra e alla competenza di volontari dedicati, e in particolare all'impegno di Simone Moscato (Project Manager), Gabriele Di Bartolo (Front-End & Back-End Developer) e Flavio Sanzo (Software Tester / QA), giovanissimi dai 15 ai 22 anni. "Un lavoro straordinario che unisce passione e professionalità, rendendo il nostro portale un fiore all'occhiello per l'intera comunità di Gela," ha dichiarato con orgoglio il Presidente Luca Cattuti, elogiando l'impegno e la dedizione dei giovani volontari. Il sito web non è una semplice vetrina istituzionale della Pubblica Assistenza Procivis Protezione Civile, ma uno strumento attivo e interattivo a disposizione della comunità. Un canale diretto per rimanere informati durante le allerte meteo, le emergenze territoriali o per seguire le comunicazioni ufficiali dettate dalle autorità competenti e dal Sindaco. Meteo in Tempo Reale: Sezioni dedicate al monitoraggio delle condizioni atmosferiche. Prevenzione e Sicurezza: Spazio focalizzato sull'educazione stradale (con appositi spot formativi) e sugli eventi di protezione civile in tempo reale, dai rischi sismici al monitoraggio idrogeologico. Formazione Sanitaria Online: Una sezione di imminente attivazione che porterà la formazione sanitaria direttamente sul web. L'impegno dei giovani della Procivis non si ferma qui. È già in cantiere un nuovo software gestionale, che verrà presentato e donato al Comune di Gela – settore Solidarietà Sociale – entro il mese di ottobre 2026. Nel frattempo, i giovani sviluppatori e volontari invitano tutta la cittadinanza a visitare il sito www.procivis.it per esprimere il proprio indice di gradimento e rimanere costantemente aggiornati.