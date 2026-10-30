La condanna Dati del sistema Sdi usati per controllare l'ex moglie: condanna definitiva per un carabiniere

Il militare dell'arma, secondo l'accusa, ha utilizzato le sue credenziali di accesso alla banca dati dell’arma dei carabinieri per controllare l'ex moglie ed altre due persone vicine dalla sua ex coniuge

Gela. La Corte te di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla difesa di un carabiniere gelese (in servizio fuori dalla Sicilia) avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Caltanissetta che aveva confermato la condanna pronunciata dal tribunale di Gela. Diventa così definitiva la condanna ad un anno e sei mesi per accesso abusivo al sistema informatico Sdi. Il militare dell'arma, secondo l'accusa, ha utilizzato le sue credenziali di accesso alla banca dati dell’arma dei carabinieri per controllare l'ex moglie ed altre due persone vicine dalla sua ex coniuge. I fatti risalgono al gennaio del 2020 si inseriscono in una più articolata e complessa vicenda giudiziaria. Il procedimento era scaturito su impulso dei superiori del carabiniere. Le parti civili, compresa l'ex moglie, sono state assistite dagli avvocati Eleanna Parasiliti Molica, Giuseppe Messina e Giovanni Di Giovanni. Innanzi alla Corte di Cassazione il carabiniere è stato assistito dagli avvocati Salvo Macrì e Pierfrancesco Bruno, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso, escludendo che il carabiniere abbia usato i dati del sistema Sdi per finalità personali.