D'Arma: "Governo regionale dovrebbe dimettersi per incapacità e per precarietà morale"

Non trascura anche ciò che a oggi il governo Schifani non è riuscito a mettere in campo

17 gennaio 2026 20:12
Sicilia
Gela
Caltanissetta
Politica
Gela. La vicenda giudiziaria che sta investendo il parlamentare Ars di Forza Italia Michele Mancuso dovrebbe indurre a scelte drastiche anche il presidente della Regione, Renato Schifani. Lo spiega il presidente del gruppo locale del partito comunista, Salvatore D'Arma, che però non trascura anche ciò che a oggi il governo Schifani non è riuscito a mettere in campo. “Il governo regionale dovrebbe dimettersi per l'incapacità dimostrata nel risolvere le questioni che assillano i siciliani e perché si sta dimostrando moralmente precario – sottolinea D'Arma - sulle vicende personali, da garantista, ritengo che dovrà essere la magistratura ad accertare la verità e ad essere consequenziale”.

