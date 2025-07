Darderi vince anche a Umago, quarto titolo Atp in carriera

ROMA (ITALPRESS) - Luciano Darderi trionfa in finale al "Plava Laguna Croatia Open", l'Atp 250 con montepremi totale pari a 596.035 euro disputato sulla terra rossa di Umago, in Croazia. Il tennista i...

ROMA (ITALPRESS) - Luciano Darderi trionfa in finale al "Plava Laguna Croatia Open", l'Atp 250 con montepremi totale pari a 596.035 euro disputato sulla terra rossa di Umago, in Croazia. Il tennista italo-argentino, 46 del mondo e seconda forza del tabellone, batte nell'ultimo atto del torneo lo spagnolo Carlos Taberner, 111 del ranking internazionale, col punteggio di 6-3 6-3.

A Umago Darderi - costretto a farsi fasciare la caviglia dopo il match - centra il secondo titolo Atp di fila, dopo quello conquistato domenica scorsa a Bastad. Per l'azzurro sono nove i match vinti consecutivamente: cinque in Svezia e quattro in Croazia.

Quello odierno è anche il terzo titolo Atp del 2025 per Darderi, vincitore pure a Marrakech, e il quarto della carriera, compresa la vittoria di Cordoba dello scorso anno. Fino a oggi l'italo-argentino ha sempre vinto quando è giunto all'ultimo atto in un torneo Atp. Da lunedì il 23enne nato a Villa Gesell salirà al gradino numero 35 della classifica mondiale, vicino al suo best ranking (32). "Voglio ringraziare il mio team e gli organizzatori del torneo.

Sono molto contento, è il momento più importante della mia carriera. Non mi aspettavo di vincere quattro titoli così velocemente, spero di tornare l'anno prossimo. Grazie a tutti gli italiani che sono venuti a sostenermi", ha spiegato Darderi nell'intervista post match.

