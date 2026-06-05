Danza sportiva, Dylan Lipomi e Clarissa Antonuccio campioni italiani di danze latino americane

Dietro questo importante successo c'è il lavoro dei maestri Antonino e Mirko Runza, che da anni seguono con passione e professionalità il percorso di crescita dei loro allievi.

Gela. Un nuovo e prestigioso traguardo per la danza sportiva gelese. Ai Campionati Italiani di Danze Latino Americane, svoltisi giovedì 4 giugno a Palermo, la coppia formata da Dylan Lipomi e Clarissa Antonuccio, portacolori della Lions Dance, ha conquistato il titolo di Campioni Italiani nella propria categoria.

Un risultato straordinario che premia il talento, il sacrificio e la costanza dei due giovani atleti, protagonisti di una stagione fin qui impeccabile. Dylan e Clarissa, infatti, hanno dominato l'intero anno agonistico, aggiudicandosi tutte le competizioni disputate e conquistando anche il titolo di campioni regionali.

Dietro questo importante successo c'è il lavoro dei maestri Antonino e Mirko Runza, che da anni seguono con passione e professionalità il percorso di crescita dei loro allievi. Grazie a un impegno costante e a una preparazione tecnica di alto livello, continuano a formare atleti capaci di distinguersi nelle più importanti competizioni nazionali.

La vittoria ai Campionati Italiani rappresenta il coronamento di una stagione eccezionale e conferma la qualità del lavoro svolto dalla Lions Dance, realtà che continua a portare in alto il nome di Gela nel panorama della danza sportiva italiana.

Per Dylan Lipomi e Clarissa Antonuccio si tratta di un successo che apre nuove prospettive e che testimonia come talento, dedizione e passione possano trasformarsi in risultati di assoluto prestigio. Una soddisfazione per gli atleti, per i loro maestri e per l'intero movimento sportivo cittadino.