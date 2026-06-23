Danni nelle campagne locali con il ciclone "Helios", pagati i risarcimenti per cinque milioni di euro

Ora, le aziende, con la capacità economica ripresa, potranno nuovamente portare a produzione i loro fondi ripristinati

Gela. Hanno ufficialmente ricevuto le somme dei risarcimenti che il giudice gli ha riconosciuto a causa dei danni generati dal ciclone “Helios” di tre anni fa, che determinò l'esondazione di corsi d'acqua e l'allagamento di campi e terreni di aziende locali. Gli imprenditori colpiti, assistiti dagli avvocati Luigi Cinquerrui e Rochelio Pizzardi, hanno portato in giudizio la Regione, che per i giudici non effettuò le necessarie manutenzioni favorendo le conseguenze generate. In totale, sono stati riconosciuti cinque milioni di euro. Le acque esondate danneggiarono oltre un migliaio di aziende agricole: la quasi totalità ha deciso di non agire ritenendo improbabile un risarcimento. Molte hanno patito conseguenze considerevoli, fino a quattrocentomila euro di perdite, e oggi è intervenuto il ristoro. In appena due anni chi ha agito ha ottenuto sentenza di condanna mentre per il ristoro, in mancanza del pagamento spontaneo da parte della Regione Siciliana, si è proceduto con esecuzione forzata disposta dal tribunale di Palermo. Ora, le aziende, con la capacità economica ripresa, potranno nuovamente portare a produzione i loro fondi ripristinati.