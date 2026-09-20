Danni maltempo, chiusura di una parte del lungomare per lavori di ripristino

Chiusura temporanea di un tratto del lungomare

Gela. A causa delle piogge di ieri, a partire dalle ore 14:30 e fino alla conclusione dei lavori, sarà chiuso al transito il tratto di lungomare compreso tra la discesa Borsellino e via Colombo, in prossimità della capitaneria di porto. La chiusura si rende necessaria per consentire la prosecuzione degli interventi di rimozione della fanghiglia. Si invitano i cittadini che hanno veicoli parcheggiati lungo il tratto interessato a rimuoverli entro e non oltre le ore 14:30, al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori. Oggi, chiusi anche i cimiteri e la villa comunale.