Dannegiamento sede "Mazzarino lab", "Una Buona Idea": "Gesto vile e inaccettabile"

Lo spiegano il referente provinciale Giovanni Scicolone, il segretario cittadino Rino Licata e gli esponenti di “Una Buona Idea”

Gela. Il danneggiamento della sede di “Mazzarino lab”, del quale abbiamo riferito, suscita la reazione degli esponenti gelesi di “Una Buona Idea”, che come abbiamo indicato fanno parte della stessa rete civica in costruzione. “Esprimiamo la più sincera vicinanza e solidarietà agli amici di "Mazzarino Lab", vittime di un grave atto vandalico che ha colpito la loro sede politica, con una vetrata danneggiata. Si tratta di un gesto vile e inaccettabile, che condanniamo senza se e senza ma – spiegano il referente provinciale Giovanni Scicolone, il segretario cittadino Rino Licata e gli esponenti di “Una Buona Idea” - colpire un luogo di partecipazione e di confronto politico significa colpire l’intera comunità democratica, che deve invece essere tutelata e rispettata. Saremo sempre vicini a "Mazzarino Lab", pronti a sostenerli in ogni circostanza, perché la democrazia, il dialogo e l’impegno civico non possono e non devono essere mai messi a tacere”.

In foto il sindaco Di Stefano insieme a esponenti di "Mazzarino lab"