Danneggiate le luci a ridosso del teatro, "atto che offende tutta la città"

Gela. Gli assessori Simone Morgana e Romina Morselli condannano con fermezza il vile atto vandalico verificatosi nella tarda serata di ieri, ad opera di ignoti, ai danni del tappeto di luci installato dall’amministrazione comunale nel mese di maggio, nell’ambito del progetto di abbellimento e valorizzazione dei quartieri del centro storico. L’atto ha riguardato una parte dell’installazione posizionata da Ghelas Multiservizi in via De Santis, nei pressi del Teatro Eschilo. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di mettere in sicurezza l’area, evitando ulteriori rischi e garantendo la fruibilità dello spazio pubblico. La Polizia Municipale è già al lavoro per acquisire le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Così come già accaduto lo scorso maggio, in occasione dell’imbrattamento dei muri del centro storico, si auspica che le registrazioni consentano di risalire agli autori del gesto e di procedere nei loro confronti. "Questo non è soltanto un danno materiale — dichiarano gli assessori Morgana e Morselli — ma un gesto che offende la città e il lavoro di chi ogni giorno si impegna per migliorarla. Gela merita cura, non vandalismo". L’amministrazione comunale provvederà al ripristino dell’installazione luminosa nel più breve tempo possibile, confermando la volontà di proseguire nel percorso di valorizzazione e decoro del centro storico. "Difendere il patrimonio comune è responsabilità di tutti. Chi danneggia la città, danneggia la comunità", concludono gli assessori.