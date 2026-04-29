Danneggiate colonnine per la ricarica delle auto elettriche
È probabile che i vandali abbiano agito al solo fine di arrecare danni alle postazioni
A cura di Redazione
29 aprile 2026 16:18
Gela. Le segnalazioni sono arrivate nelle scorse ore da diversi automobilisti. In città, infatti, sono state danneggiate almeno due colonnine veloci per la ricarica di auto elettriche. È probabile che i vandali abbiano agito al solo fine di arrecare danni a postazioni molto frequentate dagli automobilisti, anche di altre zone del territorio, e dai turisti in transito. Fatti analoghi si sono verificati pure in altre città siciliane e non solo.