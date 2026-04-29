Danneggiate colonnine per la ricarica delle auto elettriche

È probabile che i vandali abbiano agito al solo fine di arrecare danni alle postazioni

Gela. Le segnalazioni sono arrivate nelle scorse ore da diversi automobilisti. In città, infatti, sono state danneggiate almeno due colonnine veloci per la ricarica di auto elettriche. È probabile che i vandali abbiano agito al solo fine di arrecare danni a postazioni molto frequentate dagli automobilisti, anche di altre zone del territorio, e dai turisti in transito. Fatti analoghi si sono verificati pure in altre città siciliane e non solo.