Danneggiamento al tennis "Eschilo", Di Stefano e Di Cristina: "Si vada avanti con dignità, vicini ai titolari"

Gela. Il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore allo sport Peppe Di Cristina esprimono la loro solidarietà ai titolari del circolo tennis “Eschilo”, che la scorsa notte è stato danneggiato dalle fiamme, dopo un tentativo di furto. “In questi momenti di sofferenza, vogliamo dire con forza che Gela non è sola: siamo vicini a chi ha subito questa intimidazione, e cogliamo l’occasione per esprimere incoraggiamento affinché la famiglia non perda fiducia e trovi la forza di andare avanti con dignità. Condanniamo con fermezza ogni atto che minaccia la sicurezza, la libertà e la serenità dei cittadini onesti. È nostro impegno insieme alle forze dell’ordine vigilare affinché chi ha commesso reati così gravi venga individuato e chiamato a rispondere dinanzi alla magistratura. Le forze dell’ordine e le autorità competenti sono già al lavoro e confidiamo nel loro operato per fare piena chiarezza e restituire giustizia. Rinnoviamo alla famiglia Giudice il nostro abbraccio istituzionale e morale, assicurando che il Comune di Gela sarà al loro fianco per ogni necessità di supporto e tutela”, spiegano in una nota.