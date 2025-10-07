Danneggiamento al circolo tennis "Eschilo", Scuvera: "Fatti gravi e non isolati, fare piena luce"

L'intervento del parlamentare Ars

Gela. Il danneggiamento subito dai titolari del tennis "Eschilo" continua a suscitare la reazione del mondo politico. "Esprimo la mia piena solidarietà al Circolo Tennis Eschilo e al suo presidente, il professore Salvatore Giudice, per il grave episodio verificatosi nella notte tra domenica e lunedì. Purtroppo, non è un caso isolato: episodi simili hanno interessato anche altre attività commerciali della zona, segno di un clima che va monitorato con attenzione. Potrebbe trattarsi di atti vandalici frutto di balordi, ma restano comunque fatti che colpiscono il tessuto civile e sociale della nostra comunità. Ribadisco la mia fiducia nelle forze dell’ordine, sempre presenti sul territorio e costantemente impegnate a garantire sicurezza e legalità. Sono certo che, come sempre, faranno piena luce sull’accaduto", dice il parlamentare Ars Salvatore Scuvera.