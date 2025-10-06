Danneggiamento al circolo tennis "Eschilo", civici: "Avanti con coraggio"

Il danneggiamento nella notte

Gela. Quanto accaduto al circolo del tennis "Eschilo", a Macchitella, con il danneggiamento della scorsa notte, trova la ferma condanna dei civici di "Una Buona Idea". Il gruppo consiliare, attraverso il capogruppo Giovanni Giudice, solodarizza con i titolari. "Esprimiamo la nostra piena solidarietà e vicinanza al circolo Eschilo tennis, vittima di un vile attentato incendiario. Un gesto tanto grave quanto inaccettabile, che colpisce non solo una struttura sportiva ma anche un presidio di socialità, inclusione e partecipazione per tutta la comunità..Chiediamo che venga fatta luce sull accaduto e che i responsabili siano individuati al più presto. Di fronte alla violenza, la risposta deve essere sempre la stessa, unità, coraggio e determinazione, nel continuare a credere in un futuro migliore", fanno sapere i civici.