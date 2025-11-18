Dance It Cup, trionfo della Calor Latino Club con 26 primi posti

Le loro performance hanno conquistato pubblico e giudici, regalando alla scuola gelese un bottino di risultati che conferma la Calor Latino Club tra le realtà più competitive del panorama nazionale.

Gela. Prestazione straordinaria per la Calor Latino Club Gelese al Dance It Cup, prestigiosa competizione internazionale organizzata da Team Italy e svoltasi il 15 e 16 novembre al Pala Poli di Molfetta, in Puglia. L’evento, noto per il livello tecnico elevatissimo, ha visto la partecipazione di numerosi ballerini provenienti da tutta Italia e dall’estero, trasformando il palazzetto in un palcoscenico di talento e competizione serrata.

La scuola gelese, guidata dai maestri Rocco e Graziana Romano, è riuscita a conquistare la giuria grazie alla qualità delle performance, portando a casa un risultato eccezionale:

26 primi posti, 2 secondi posti e 1 terzo posto. Un vero trionfo che conferma il valore del lavoro svolto dal team e la crescita costante degli atleti.

“Vincere non è mai facile, stravincere è quasi impossibile – commentano i maestri – e i nostri ragazzi ci sono riusciti. Questa pioggia di medaglie ci riempie d’orgoglio e ripaga l’impegno, la passione e la dedizione che ogni giorno mettiamo nel nostro lavoro”.

Sul parquet del Pala Poli sono scesi in pista: Alessandro Romano & Nicole Murvana, 15 anni – Danze di coppia, Karola Loggia, 17 anni – Solo Latin Style, Desiré D’Alessandro, 13 anni – Solo Latin Style, Carlotta Dispinzeri, 9 anni – Solo Latin Style,Ludovica D’Aleo, 12 anni – Solo Latin Style.

Le loro performance hanno conquistato pubblico e giudici, regalando alla scuola gelese un bottino di risultati che conferma la Calor Latino Club tra le realtà più competitive del panorama nazionale.

Un successo che non rappresenta solo una vittoria sportiva, ma anche un importante riconoscimento per l’impegno quotidiano dei giovani ballerini e dei loro maestri, ambasciatori di talento e passione per la danza