Damele “La prevenzione strada maestra per una longevità in salute”

ROMA (ITALPRESS) - La prevenzione come strategia per invecchiare in salute e tenere in equilibrio i conti del welfare integrativo. E' la linea indicata da Daniele Damele, presidente del Fasi, il Fondo...

ROMA (ITALPRESS) - La prevenzione come strategia per invecchiare in salute e tenere in equilibrio i conti del welfare integrativo. E' la linea indicata da Daniele Damele, presidente del Fasi, il Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.

Il Fondo nasce dal contratto collettivo nazionale sottoscritto da Confindustria e Federmanager. Conta 130 mila iscritti e 310 mila assistiti, perchè ogni dirigente può estendere la copertura al coniuge e ai figli fino al 26esimo anno di età. Nel 2027 il FASI celebrerà i 50 anni di attività. Accanto al Servizio sanitario nazionale, garantisce diverse prestazioni, tra cui odontoiatria, fisioterapia e psicoterapia.

Di fronte all'inverno demografico e all'invecchiamento della popolazione, la risposta del Fasi procede su due fronti: la persona e la sostenibilità economica. "L'obiettivo non è solo vivere più a lungo, ma vivere in salute", ha spiegato Damele. Il Fondo offre gratuitamente 22 pacchetti preventivi, che considera un investimento: chi li utilizza tra i 30 e i 60 anni chiede, in età avanzata, rimborsi minori.

Sul piano economico, il Fasi punta su investimenti mirati e sul contenimento dei costi: le spese di funzionamento restano sotto l'8%.

Tra le novità degli ultimi tre anni ci sono un servizio di psicologia e interventi sulla socialità, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, per accompagnare il passaggio da dirigente in servizio a dirigente in quiescenza. Con Confindustria e Federmanager sono previsti progetti per mantenere attivi i manager pensionati. Il Fasi è uno dei pochi fondi che garantisce l'assistenza anche dopo il pensionamento.

Damele ha ribadito il valore del sistema a tre pilastri: Servizio sanitario nazionale, sanità integrativa derivante da contratti di lavoro e fondi, assicurazioni. "Non possiamo fare a meno di un Servizio sanitario nazionale che funzioni", ha sottolineato. Ai datori di lavoro il messaggio è che un dirigente in salute e sempre presente contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell'impresa.

Spazio anche all'intelligenza artificiale. I dati raccolti nel Data Warehouse del Fondo serviranno a elaborare nuovi pacchetti preventivi e a orientare le prestazioni future. Il FASI ha istituito un comitato etico, composto da docenti universitari, che verifica e approva i progetti basati sull'AI: lo strumento, ha precisato Damele, "deve sempre essere governato dall'uomo".

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