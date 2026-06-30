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Dall’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria un progetto per rivitalizzare la tradizione agricola locale

L'Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria ha approvato la manifestazione di interesse per individuare i conduttori dei fondi agricoli inseriti nell'iniziativa sperimentale "Pantelleria Terrazzamenti Colti".

A cura di Redazione Redazione
30 giugno 2026 15:23
Dall’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria un progetto per rivitalizzare la tradizione agricola locale -
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PANTELLERIA (TRAPANI) (ITALPRESS) – L’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria ha approvato la manifestazione di interesse per individuare i conduttori dei fondi agricoli inseriti nell’iniziativa sperimentale “Pantelleria Terrazzamenti Colti”. L’obiettivo, si legge in una nota, è valorizzare i terreni agricoli incolti, abbandonati o di prossimo abbandono per rivitalizzare la tradizione agricola locale, anche attraverso l’inclusione sociale e lavorativa, offrendo nuove opportunità ai giovani e favorendo l’introduzione di innovazioni tecnologiche e colturali ecocompatibili.

Possono candidarsi imprenditori agricoli, in forma individuale o associata (comprese le ditte individuali), società di fatto, società irregolari, comunioni ereditarie, società di persone e di capitali e altri soggetti idonei a prendersi in carico la cura dei terreni agricoli terrazzati dell’isola inseriti nel progetto. I fondi dovranno essere recuperati attraverso la coltivazione di prodotti tipici dell’isola, tra cui capperi, origano, vite, ulivo o altre colture o allevamenti idonei.

L’elenco di tali fondi è visionabile nell’Allegato A dell’avviso ed è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 13:30 del 14 settembre 2026 o inviando posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [email protected] (da una casella PEC intestata al richiedente), riportando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di Interesse – Pantelleria Terrazzamenti Colti” oppure consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria (Via San Nicola n. 5), negli orari di apertura al pubblico. Per informazioni e chiarimenti sul presente Avviso è possibile contattare l’agronomo Davide Emma al numero 0923/569412 o inviando una e-mail all’indirizzo [email protected].

– Foto ufficio stampa Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria –

(ITALPRESS).

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 30 giugno 2026

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