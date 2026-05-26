Dall’Ecuador al litorale laziale, smantellato cartello della cocaina

ROMA (ITALPRESS) - Un canale internazionale della droga che legava il Sud America al litorale nord del Lazio, capace di muovere circa 800 chili di cocaina all'anno per un giro d'affari milionario.I Ca...

ROMA (ITALPRESS) - Un canale internazionale della droga che legava il Sud America al litorale nord del Lazio, capace di muovere circa 800 chili di cocaina all'anno per un giro d'affari milionario.

I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Roma, hanno eseguito un decreto di fermo nei confronti di 4 persone (tre stranieri e un italiano), accusate di far parte di un'organizzazione transnazionale radicata tra la Capitale e la costa laziale, con solidi legami con le mafie calabresi e campane.

L'indagine, partita nell'agosto 2025, ha delineato una struttura piramidale: un broker dominicano gestiva i flussi finanziari e i contatti con i fornitori esteri; un capo colombiano (noto come il "Presidente") fissava i prezzi e curava i rapporti con i narcotrafficanti in Spagna e Sud America; un broker romano distribuiva la droga sul mercato del centro Italia e un calabrese forniva veicoli modificati con sofisticati doppi fondi meccanizzati. La cocaina viaggiava via terra dalla Spagna o via mare dall'Ecuador, dove i borsoni venivano gettati in acqua e recuperati grazie a coordinate GPS.

In alcuni casi il gruppo utilizzava anche corrieri "ovulatori". Nelle intercettazioni la droga veniva chiamata con nomi in codice come "Biancaneve" o "Rosalba". Acquistata all'ingrosso a circa 16-17 mila euro al chilo, veniva rivenduta a 21-24 mila euro. Per ripulire i guadagni ed eludere i controlli bancari, i trafficanti pagavano le partite di droga utilizzando esclusivamente monete virtuali.

Il cartello, in contatto diretto con la sanguinaria fazione ecuadoriana dei "Los Choneros", era pronto a tutto: per recuperare i crediti, i vertici pianificavano sequestri di persona e pestaggi. Gli inquirenti hanno anche ricostruito un summit in Campania, organizzato dal cartello per riottenere 10 chili di cocaina sottratti con l'inganno da alcuni esponenti della Camorra.

Il colpo decisivo all'organizzazione è arrivato nelle campagne di Sant'Agata del Bianco, in provincia di Reggio Calabria, dove i Carabinieri di Bianco hanno scoperto e sequestrato una raffineria clandestina.

All'interno del laboratorio, attrezzato con presse idrauliche e forni a microonde, sono stati trovati oltre 500 chili di sostanze da taglio utilizzate per moltiplicare i profitti.

- Foto: ufficio stampa Carabinieri -

(ITALPRESS).