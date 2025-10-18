Dall’Eccellenza alla Serie D, torna la sfida fra Gela e Athletic Palermo

Gela-Athletic sarà anche la sfida tra Manuel Sarao, a quota tre reti, e il capocannoniere del girone Nicolas Micoli, a quota sei gol.

Gela. La scorsa stagione hanno dato vita ad un duello durato un intero campionato, da agosto ad aprile. Quest’anno si sono ritrovate in Serie D con il medesimo obiettivo minimo, la salvezza, anche se a giudicare dai risultati le due squadre possono anche ambire a qualcosina in più. Gela e Athletic Palermo torneranno ad affrontarsi sul campo, a distanza di quasi otto mesi dall’ultima volta, da quel 3-1 di Terrasini. Si tratta di un momento particolarmente delicato per i biancazzurri, reduci da tre sconfitte di fila rimediate in tre confronti ampiamente alla portata dei gelesi tra Sancataldese, Nuova Igea Virtus ed Acireale. Discorso diverso per i nerorosa, che hanno vinto due gare ma ne hanno pareggiate quattro e persa una sola al “Salmeri” di Milazzo. I punti in classifica sono gli stessi, ma l’impressione è che a fare la differenza domani sarà l’aspetto mentale, fattore che nell’ultimo mese è venuto meno nei biancazzurri dopo il successo contro la Vigor Lamezia. Occhi puntati sul bomber argentino Nicolas Micoli, autore di sei gol e capocannoniere del girone che la scorsa stagione ha anche punito il Gela a Terrasini con un rigore allo scadere. Ad arbitrare la sfida che si disputerà al “Presti” alle 15:30 sarà Matteo Cavacini di Lanciano.