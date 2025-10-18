Quotidiano di Gela

Dall’Eccellenza alla Serie D, torna la sfida fra Gela e Athletic Palermo

Gela-Athletic sarà anche la sfida tra Manuel Sarao, a quota tre reti, e il capocannoniere del girone Nicolas Micoli, a quota sei gol.

18 ottobre 2025 15:05
Dall’Eccellenza alla Serie D, torna la sfida fra Gela e Athletic Palermo - Foto Davide Gerbino
Foto Davide Gerbino
Gela
Sport
Calcio
Condividi

