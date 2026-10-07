Dalle manutenzioni al caso Iacp, richieste di Di Stefano in Regione: "Partito dei sindaci? Lo voglio valutare"

Proprio la territorialità è alla base di informazioni maggiori che Di Stefano, anche oggi a Palermo, ha voluto acquisire sul progetto di Partito dei sindaci

Gela. Emendamenti che permettano alla città di avere fondi "per la manutenzione di alcune strutture comunali" ma anche un intervento sulle occupazioni di alloggi Iacp che faccia venire meno il limite temporale per la regolarizzazione. Sono richieste che questa mattina il sindaco Terenziano Di Stefano ha portato direttamente in Regione, dato che l'Ars, in attesa di capire cosa deciderà il presidente Renato Schifani, sarà a breve chiamata a esprimersi sulle misure finanziarie e non solo. Il primo cittadino ha così potuto avere confronti sia con i tecnici palermitani sia con esponenti politici che stanno a loro volta valutando l'evoluzione drastica di queste ultime ore. "È normale che si cerchi di analizzare e valutare ciò che potrà avvenire già da domani - spiega Di Stefano - per la città ho chiesto misure precise e di buon senso, compresa quella per la regolarizzazione degli occupanti Iacp che ne abbiano i requisiti". Come accaduto già qualche mese fa, Di Stefano ne ha approfittato pure per uno sguardo più attento al contesto politico. La sua coalizione di governo locale, reduce dal vertice di due settimane fa, potrebbe risentire di qualche scossone vero solo se si aprisse la prospettiva di elezioni regionali anticipate. Il sindaco ha già chiesto a tutti gli alleati massimo impegno e un'analisi interna. Su base più ampia, al primo posto continua a esserci "la territorialità". "È fondamentale - aggiunge - sono i sindaci che quotidianamente affrontano situazioni d'emergenza e spesso senza troppi sostegni. Il fatto che quasi i due terzi dei Comuni siciliani siano in dissesto deve aprire riflessioni più ampie". Proprio la territorialità è alla base di informazioni maggiori che Di Stefano, anche oggi a Palermo, ha voluto acquisire sul progetto di Partito dei sindaci, lanciato dall'attuale presidente di Anci Sicilia Paolo Amenta, primo cittadino di Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa. "È un progetto che potrebbe diventare importante soprattutto perché mette insieme sindaci e amministratori locali - sottolinea Di Stefano - voglio approfondire e capire chi aderirà, anche per evitare che possa essere inquinato da entità politiche, di uno schieramento o dell'altro. Può essere una struttura satellite importante che fa mantenere l'identità civica. Potrebbe essere una soluzione".