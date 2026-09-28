Dalle fiamme alla rinascita: la Capuana riapre i suoi cancelli
Due settimane dopo l’incendio, la scuola elementare torna ad accogliere bambini e insegnanti. Una giornata di festa, ma anche un momento per interrogarsi sulle responsabilità degli adulti e sull'influenza di social e challenge sui più giovani.
Gela. Due settimane fa lo sconforto nel vedere incendiata una scuola elementare da parte di due bambini, poco più che undicenni. Oggi il plesso Luigi Capuana di Gela riapre i cancelli. Un giorno di festa rimandato di due settimane, con lavori eseguiti in tempo record per dare una risposta immediata.
Ed al taglio del nastro c’erano tutte le autorità, dal Prefetto di Caltanissetta, Licia Donatella Messina, autorità politiche e militari, la dirigente Maria Lina La China, corpo docenti e alunni. Un giorno di festa, senza pero’ dimenticare quanto accaduto.
Il Prefetto ha puntato molto sulla responsabilità genitoriale. “Nessuno può pensare che un atto del genere possa essere considerato una bravata”.
La dirigente scolastica Maria Lina La China ha sottolineato come i genitori debbano essere responsabilizzati.
Il Sindaco Terenziano di Stefano ci teneva a riaprire la scuola in tempi ristretti ma non dimentica come l’uso dei social e la tendenza delle challenge stia condizionando i nostri giovani.