Dalle fiamme alla rinascita: la Capuana riapre i suoi cancelli

Due settimane dopo l’incendio, la scuola elementare torna ad accogliere bambini e insegnanti. Una giornata di festa, ma anche un momento per interrogarsi sulle responsabilità degli adulti e sull'influenza di social e challenge sui più giovani.

A cura di Redazione 28 settembre 2026 12:20

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