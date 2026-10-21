Dall'acqua ai generi di prima necessità, in città supermercati quasi vuoti

Da almeno tre giorni, supermercati e centri bibite hanno interi corridoi vuoti

Gela. In città e nei comuni limitrofi, l'acqua non si trova più. Da almeno tre giorni, supermercati e centri bibite hanno interi corridoi vuoti. Lo sciopero degli autotrasporti, che proprio in città continuano a mantenere il presidio insieme agli agricoltori in protesta contro il caro carburante, ha paralizzato le forniture. "Al momento, non sappiamo dire quando potremo riavere le forniture - dice il responsabile di un supermercato locale - purtroppo, non è una questione che dipende da noi. Senza i camion per le forniture, acqua e molti altri prodotti non arrivano più". In città, è praticamente impossibile trovare casse di acqua in vendita e chi ha avuto la possibilità di acquistare le ultime disponibili ne ha prese in gran numero. Lo stesso vale per generi di prima necessità. "Andando avanti così, non so come dovranno fare le famiglie - dice uno dei tanti clienti di un altro supermercato della periferia cittadina - non si trova acqua e i generi di prima necessità scarseggiano nei supermercati. La protesta è giusta. I prezzi sono troppo alti per tutto però le conseguenze le paghiamo noi".