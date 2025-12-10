La Box88 protagonista allo stage con Sensei Takashi Yamaguchi

A rappresentare la BOX88 erano presenti il maestro Alberto Scicolone, il suo maestro Biagio Nuzzarello e l’allievo e allenatore Nicola Buscemi.

Gela. Un viaggio simbolico dal Giappone a Torino, per immergersi nella più autentica tradizione del Karate Shotokan. La Box88 ha partecipato a una straordinaria tre giorni di stage guidata da Sensei Takashi Yamaguchi, un’esperienza intensa e formativa che ha permesso agli atleti di avvicinarsi allo stile giapponese più puro. L’evento, organizzato dalla JKS Italia, delegazione ufficiale della Japan Karate Shotorenmei, ha rappresentato un ponte diretto con la scuola internazionale fondata dal Maestro Asai, custode della tradizione tecnica e filosofica del Karate Shotokan.

A rappresentare la Box88 erano presenti il maestro Alberto Scicolone, il suo maestro Biagio Nuzzarello e l’allievo e allenatore Nicola Buscemi. Per loro, tre giornate di full immersion dedicate allo studio, all’approfondimento e al perfezionamento di un’arte marziale praticata da molti anni con passione e disciplina.

Durante lo stage, Sensei Yamaguchi ha guidato gli atleti attraverso un percorso tecnico completo basato sulla linea pura del Maestro Asai: Kihon, le tecniche fondamentali che costituiscono l’essenza del karate; Kata, sequenze codificate eseguite con precisione, ritmo e ricerca della perfezione; Kumite, con particolare attenzione alle applicazioni sen-no-sen e go-no-sen, fondamentali per comprendere tempi, distanze e reattività.

Un lavoro intenso che ha permesso a ogni partecipante di esplorare più a fondo non solo la tecnica, ma anche la filosofia che guida il Karate Shotokan: migliorare sé stessi attraverso la pratica quotidiana.

Il maestro Scicolone ha concluso l’esperienza portando con sé un importante bagaglio di aggiornamento e miglioramento tecnico, pronto a essere trasmesso all’interno della palestra BOX88, ai piccoli e ai grandi atleti che ogni giorno condividono con lui questo cammino marziale.

Un evento che resterà impresso nella memoria dei partecipanti e che rafforza ancora una volta il legame tra l’Italia e la grande tradizione del karate giapponese