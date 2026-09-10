Dalla maggioranza arriva il sostegno di Lupo a Federico: "Adesione importante, Mpa cresce"

Lupo, per ora, è l'unico consigliere della maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano, anche per ragioni di appartenenza politica, a essersi espressa sull'adesione di Federico all'Mpa, che nella pratica lo colloca a sostegno dell'amministrazione

Gela. Dopo il gruppo dirigente provinciale, anche il consigliere comunale Mpa Lucia Lupo apre le porte al rientro ufficiale nel partito di Pino Federico. L'ex parlamentare Ars, ieri, ha spiegato di aver scelto di aderire al progetto autonomista, del quale fu tra i primi sostenitori, per poi allontanersene. Un ritorno supportato dal leader Raffaele Lombardo. Secondo il consigliere Lupo, l'esperienza Mpa può andare verso un allargamento. "Qualcuno potrebbe leggere questi ritorni guardando al passato. Io li considero invece un investimento sul futuro. Una comunità politica cresce quando riesce a recuperare le proprie migliori esperienze e, contemporaneamente, ad aprire le porte a una nuova generazione di amministratori e militanti. Il progetto politico portato avanti da Raffaele Lombardo può rappresentare ancora una volta un punto di aggregazione importante per chi ritiene che la Sicilia debba avere maggiore capacità di decidere del proprio destino. Dobbiamo continuare ad allargare il movimento, senza chiuderci e senza avere paura del confronto. Dobbiamo parlare con il mondo civico, con gli amministratori, con le categorie produttive, con i professionisti, con le associazioni e soprattutto con quei cittadini che oggi non si riconoscono più nella politica", sottolinea. Fa già intendere che non ci saranno ostacoli di sorta al dialogo. "Per questo a Pino Federico rivolgo un sincero bentornato. La sua esperienza sarà importante, ma ancora più importante sarà ciò che riusciremo a costruire insieme da oggi in avanti. Il nostro obiettivo deve essere chiaro: rendere l’Mpa–Grande Sicilia sempre più forte, credibile e radicato, restituendo centralità politica a Gela e all’intero territorio. Bentornato Pino. La porta dell’autonomia è aperta a chi vuole lavorare seriamente per la nostra terra. Adesso guardiamo avanti e costruiamo insieme una nuova stagione politica per Gela, per il territorio e per la Sicilia", conclude. Lupo, per ora, è l'unico consigliere della maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano, anche per ragioni di appartenenza politica, a essersi espressa pubblicamente sull'adesione di Federico all'Mpa, che nella pratica lo colloca a sostegno dell'amministrazione comunale.