Dal lavoro al divertimento, i giovani stanno plasmando un mondo multicanale

Se sei un’azienda o un brand e vuoi intercettare le nuove generazioni, fidelizzandole e

convertendole in clienti, allora devi per forza fare leva sulla multicanalità. E’ questa la parola

chiave per arrivare ai giovani, ai nativi digitali, alla Gen Z. Una generazione che non distingue più

tra online e offline, ma che intende la vita, gli interessi, gli impegni, come un continuum tra web e

vita reale.

E così le loro attività su internet, i loro percorsi d’acquisto, di intrattenimento o di relazione sono un

flusso unico, che si muove senza soluzione di continuità tra canali fisici e digitali. Un atteggiamento

che impone ai brand un cambio di prospettiva.

Perché la multicanalità piace ai giovani

Sul perché la multicanalità piaccia tanto ai giovani è intervenuta Silvia Urso, della redazione di

Giochi di Slots: “I consumatori under 30 cercano immediatezza, personalizzazione e fluidità. Si

aspettano che un marchio sia disponibile dove e quando ne hanno bisogno, passando da uno

smartphone a un punto vendita fisico, da un social network a un sito e-commerce”. La multicanalità

rende qualcosa sempre disponibile e sempre fruibile. Quello che sta succedendo, insomma, nel

settore del gambling, dove stanno puntando tutto sul modello omnichannel: ovvero la possibilità di

integrare nel fisico modalità e strategie dell’online. “I punti fisici stanno cambiando da semplici

spazi di gioco a luoghi di aggregazione, intrattenimento e permanenza. In altri termini, insomma, il

gambling invece di guardare al gioco online come unico settore trainante dell'azzardo, ha iniziato a

investire maggiormente nel fisico, dando agli utenti ciò che la rete non dà. E intercettando un

nuovo tipo di pubblico”, sottolinea Urso.

Gli esempi di moda e intrattenimento

La multicanalità è ormai sperimentata anche in altri settori, come ad esempio quello del fashion.

Molti brand hanno introdotto l’esperienza “phygital”, che unisce negozio e digitale: un giovane può

provare un capo in boutique, scansionare un QR code per vedere varianti di colore non disponibili

in loco e concludere l’acquisto online, ricevendolo a casa il giorno successivo. Allo stesso tempo,

tramite l’app del marchio, può accedere a sconti esclusivi, recensioni e contenuti generati da altri

utenti. “Quello che è successo nel gambling, insomma, si ripresenta sotto altre forme – conclude

l’analista di Giochi di Slots - l’esperienza tattile e sociale del negozio si concilia così alla comodità

dello shopping digitale”.

Anche la musica è un altro terreno dove la multicanalità è ormai imprescindibile. I giovani

ascoltano brani in streaming, seguono gli artisti sui social, acquistano merchandising sui canali

ufficiali e partecipano a concerti dal vivo. Il flusso di fruizione, in questo caso, parte da Spotify,

passa per i social, infine termina con un concerto dal vivo. L’esperienza della musica, così

facendo, non si esaurisce in un canale, ma trae forza dalla compenetrazione di online e offline.

Si crea, insomma, un ecosistema di fruizione e di esperienze, che abbina la potenzialità del web

all’imprescindibilità dell’onlife. Il tutto orchestrato dalla Gen Z.