Dal comune, gli auguri di Natale alla città

Le istituzioni ringraziano cittadini, famiglie e lavoratori per l’impegno quotidiano e auspicano che il nuovo anno porti serenità, crescita e nuove opportunità per l’intera città.

Gela. Il Natale rappresenta un momento di riflessione e condivisione, in cui riscoprire il valore della comunità, della solidarietà e del senso di appartenenza. Per la città è stato un anno impegnativo, segnato da sfide complesse ma anche da segnali di crescita e rinnovamento che testimoniano la capacità di Gela di guardare avanti con determinazione. In occasione delle festività natalizie, il Sindaco di Gela e il Presidente del Consiglio Comunale rivolgono un messaggio di auguri a tutta la comunità gelese, esprimendo vicinanza, riconoscenza e fiducia nel futuro della città.

«Gela – ha dichiarato il Sindaco – è una città che non smette di credere nelle proprie potenzialità. Il lavoro quotidiano delle istituzioni, insieme all’impegno dei cittadini, delle famiglie, delle associazioni e del mondo produttivo, ha contribuito a rafforzare il percorso di cambiamento e di sviluppo avviato negli ultimi anni».

Nel suo messaggio, la Presidente del Consiglio ha voluto sottolineare il ruolo delle comunità locali nel costruire il futuro del Paese, ribadendo l’importanza della collaborazione tra Stato, enti territoriali e cittadini per promuovere coesione sociale, crescita economica e attenzione ai bisogni delle persone più fragili.

Il 2025 ha rappresentato per Gela un anno di consolidamento e di visione, in cui si sono poste le basi per una città più moderna, sostenibile e inclusiva, senza perdere il legame con la propria storia e identità. Un cammino che richiede continuità, responsabilità e partecipazione, valori che la comunità gelese ha dimostrato di possedere. Nel rivolgere gli auguri di buon Natale, il Sindaco e il Presidente del Consiglio hanno voluto esprimere un pensiero particolare a chi vive situazioni di difficoltà, a chi lavora durante le festività per garantire servizi essenziali e a tutti coloro che, con gesti semplici e quotidiani, contribuiscono al bene comune.

«Che questo Natale possa essere occasione di serenità, speranza e unità – conclude il messaggio – e che il nuovo anno porti nuove opportunità di crescita e di fiducia per Gela e per l’intero Paese».