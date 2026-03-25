Dal carcere alla corsia: donate uova di pasqua al reparto pediatrico

La Polizia Penitenziaria e il direttivo del carcere di Balate a Gela hanno donato uova di Pasqua ai bambini ricoverati nel reparto pediatrico dell’ospedale Vittorio Emanuele.

Gela. Un gesto semplice ma carico di significato ha portato sorrisi e speranza nel reparto di Pediatria dell’ospedale Vittorio Emanuele di Gela. In occasione delle festività pasquali, il personale della Polizia Penitenziaria e il direttivo della casa circondariale di Balate hanno organizzato una speciale iniziativa solidale, donando uova di Pasqua ai bambini ricoverati. L’iniziativa, promossa con spirito di vicinanza e umanità, ha visto la partecipazione attiva degli agenti, rappresentanti da Francesco Vizzi Comandante Casa Circondariale Gela e dall’Assistente capo tramontana Concetta che hanno voluto regalare un momento di gioia ai piccoli pazienti costretti a trascorrere le festività lontano dalle proprie case. Le uova di Pasqua, simbolo di rinascita e speranza, sono state consegnate direttamente ai bambini, accompagnate da sorrisi, parole di incoraggiamento e grande calore umano.

Il gesto ha suscitato emozione e gratitudine tra il personale sanitario e le famiglie presenti. Medici e infermieri hanno sottolineato quanto iniziative di questo tipo siano fondamentali per alleggerire il peso della degenza, soprattutto nei più piccoli, contribuendo a creare un ambiente più sereno e accogliente.

“Queste attenzioni fanno davvero la differenza – hanno commentato alcuni genitori – perché regalano ai nostri figli un momento di normalità e felicità, anche in un contesto difficile”. L’azione solidale della Polizia Penitenziaria di Balate dimostra ancora una volta come le istituzioni possano svolgere un ruolo importante non solo nella sicurezza, ma anche nel tessuto sociale, promuovendo valori di solidarietà, empatia e vicinanza alla comunità. Un piccolo gesto che, in prossimità della Pasqua, si trasforma in un grande messaggio di speranza.