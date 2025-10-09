Dal 15 ottobre attivo lo sportello psicologico dell’ASP , una battaglia vinta dall'associazione Diabete3

L’apertura dello sportello psicologico a Gela segna dunque l’avvio di un percorso che punta a rendere i servizi sanitari territoriali più accessibili e rispondenti ai bisogni della comunità.

Gela. Sarà attivo a partire dal 15 ottobre il nuovo sportello psicologico dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Caltanissetta, con sede a Gela. Il servizio nasce per offrire supporto psicologico ai cittadini e in particolare ai più giovani, rispondendo a un’esigenza più volte evidenziata dal territorio.

L’attivazione dello sportello rappresenta un passo avanti nella direzione del potenziamento dei servizi dedicati al benessere mentale, tema sempre più centrale nel contesto sociale attuale. L’iniziativa è stata accolta positivamente dalle associazioni locali, tra cui Diabete3, che da tempo chiedevano maggiore attenzione verso la salute psicologica e i bisogni delle famiglie.

L’associazione ha espresso gratitudine all’ASP e al Direttore Generale per aver dato seguito alle richieste avanzate nei mesi scorsi, sottolineando però che si tratta di un primo passo verso un sistema sanitario più completo e vicino alle persone. Tra le ulteriori necessità evidenziate, Diabete3 richiama l’attenzione sul potenziamento dei servizi specialistici e sulla presenza di diabetologi pediatrici, nutrizionisti e professionisti esperti nelle nuove terapie con microinfusori.

L’apertura dello sportello psicologico a Gela segna dunque l’avvio di un percorso che punta a rendere i servizi sanitari territoriali più accessibili e rispondenti ai bisogni della comunità.