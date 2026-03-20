“Daiv”: arte, inclusione e nuove opportunità per le neurodivergenze

Il percorso, gratuito e sostenuto da imprese locali, avrà una durata di tre mesi e nasce dalla collaborazione con il centro Balù. Obiettivo: promuovere inclusione, crescita personale e nuove opportunità attraverso l’arte.

Gela. Si è nel cuore del centro storico, la presentazione ufficiale di “DAIV”, un nuovo progetto sperimentale dedicato ai laboratori di espressione artistica per persone neurodivergenti. Un’iniziativa che punta ad ampliare orizzonti, stimolare le menti e creare nuove opportunità attraverso il linguaggio universale dell’arte. L’evento, partecipato e sentito, ha rappresentato un momento importante per raccontare alla città non solo un’idea, ma un percorso strutturato e condiviso. Durante l’incontro sono stati illustrati gli obiettivi, la metodologia, i partner coinvolti e il programma di attività che prenderà forma nei prossimi mesi.“DAIV” nasce dalla sinergia tra realtà del territorio e il centro Balù, con cui il progetto ha preso forma passo dopo passo. Una collaborazione costruita nel tempo, basata su valori comuni: inclusione, ascolto e crescita condivisa.

L’obiettivo è chiaro: offrire uno spazio sicuro e stimolante in cui persone con ADHD e autismo ad alto funzionamento possano esprimersi liberamente, sviluppare competenze e rafforzare la propria autonomia attraverso attività artistiche. I laboratori saranno il cuore del progetto. Pittura, creatività visiva ed espressione artistica diventeranno strumenti per comunicare, elaborare emozioni e costruire relazioni. L’arte, in questo contesto, non è solo produzione estetica, ma un vero e proprio mezzo di inclusione e crescita personale.

Il progetto avrà una durata iniziale di tre mesi, coincidente con la fine dell’anno scolastico, e si configurerà come un progetto pilota. L’intento è quello di testare il modello, valutarne l’impatto e porre le basi per un’eventuale continuità nel tempo.

Un elemento particolarmente significativo è la gratuità della partecipazione: il percorso è infatti sostenuto da alcune imprese del territorio, che hanno scelto di investire concretamente in un’iniziativa ad alto valore sociale.