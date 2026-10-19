Dai sogni di Gela alle passerelle di Parigi: Dalila Biundo all'Omc HairWorld Cup

L'HairWorld Cup è il campionato mondiale dedicato ai migliori talenti dell'hairstyling.

Gela. Determinazione, sacrificio e una passione smisurata per la propria arte. A soli 20 anni, la giovane parrucchiera gelese Dalila Biundo ha conquistato un traguardo di grande rilievo, portando il nome della sua città fino a Parigi per partecipare al prestigioso OMC HairWorld Cup, il campionato mondiale dedicato ai migliori talenti dell'hairstyling.



Tornata da questa entusiasmante esperienza internazionale, Dalila ha affidato ai social una profonda riflessione su cosa significhi davvero mettersi in gioco a livelli così alti:



«Questo campionato è giunto al termine. Se c’è una cosa che ho imparato, è che un campione non lo fa la medaglia al collo, ma i sacrifici, il continuare ad allenarsi nonostante la stanchezza e il non mollare anche se i risultati non arrivano. Sono fiera di me: a soli 20 anni ho potuto gareggiare in una competizione a livello mondiale».

Dalila ha espresso profonda gratitudine verso le accademie che l'hanno accompagnata e sostenuta: Hair Beauty Professional e Hair Beauty Academy Catania. Un ringraziamento speciale è andato al presidente Rino Palumbo, a Massimo per l'accoglienza familiare, alla dirigenza guidata da Alfredo Corradino e al trainer maschile Francesco Mancusi. Parole di grande stima anche per il suo trainer personale, Silvano Marsigliese:



«Con lui ho passato ore di allenamento: mi ha insegnato nuove tecniche per essere una buona professionista. Lo ringrazio per aver creduto sempre in me.»



Un'esperienza resa ancora più speciale dal fondamentale sostegno della sua famiglia e dall'affetto di tutti i concittadini che le hanno fatto sentire il loro calore con affettuosi messaggi.

Il messaggio che la giovane parrucchiera gelese vuole trasmettere a tutti i suoi coetanei è chiaro e potente: non si è mai troppo giovani per inseguire grandi traguardi. Con l'impegno costante e la giusta preparazione, ogni sfida diventa un'importante occasione di crescita.







