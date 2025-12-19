Quotidiano di Gela

Da Ue prestito di 90 miliardi a Kiev, accantonato uso degli asset

19 dicembre 2025 07:55
Italia
Italpress
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - I leader Ue hanno raggiunto un'intesa per fornire un prestito da 90 miliardi di euro di supporto all'Ucraina per il biennio 2026-27. La decisione è stata presa a Bruxelles al termine di una lunga discussione nell'ambito del vertice tra i leader europei.

Niente uso degli asset russi, che restano congelati finchè Mosca non risarcirà Kiev per la guerra. Serviva un voto all'unanimità: Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia hanno detto sì con la possibilità di sfilarsi dal prestito.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

