Da Palermo a Venezia, Albamedia conquista il bronzo nazionale al Premio Agorà

PALERMO (ITALPRESS) – Albamedia, agenzia di comunicazione con sede a Palermo, ha ricevuto il Premio Bronzo Nazionale alla XXXIX edizione del Premio Agorà, nella categoria Social Web, per il progetto sviluppato per Conti Gigli Cervi. La cerimonia si è svol

PALERMO (ITALPRESS) – Albamedia, agenzia di comunicazione con sede a Palermo, ha ricevuto il Premio Bronzo Nazionale alla XXXIX edizione del Premio Agorà, nella categoria Social Web, per il progetto sviluppato per Conti Gigli Cervi. La cerimonia si è svolta venerdì 19 giugno a Venezia, presso The Home of The Human Safety Net, nelle Procuratie Vecchie di Piazza San Marco, nell’ambito di Thèra, evento annuale organizzato da UNA – Aziende della Comunicazione Unite.

Il progetto, prodotto da Albamedia, ha trasformato l’identità di Conti Gigli Cervi in una campagna di social media storytelling dedicata alla Tenuta, agli oliveti, all’olio extravergine d’oliva e a Gin’O’. La narrazione ha lavorato sulla relazione tra memoria, territorio, prodotto e linguaggio visivo, integrando contenuti social, storytelling di prodotto e attivazioni cross-canale. Secondo i dati di campagna, il progetto ha superato i 3,8 milioni di visualizzazioni.

Durante la stessa cerimonia, Gioia Gange, direttore creativo di Albamedia, ha ricevuto anche il riconoscimento di Donna Leader della Comunicazione Italiana 2026, a conferma del ruolo della direzione creativa femminile nella costruzione di nuovi modelli di comunicazione contemporanea.

«Questo riconoscimento premia un lavoro di squadra fondato sull’ascolto, sulla cura dell’identità e sulla capacità di trasformare una storia autentica in una narrazione digitale misurabile», dichiara Alberto Gange co-founder dell’agenzia e Delegato per i Giovani e per il Mezzogiorno di UNA – Aziende della Comunicazione Unite.

– Foto Premio Agorà –

(ITALPRESS).