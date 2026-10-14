Da Oral-B progetto per promuovere una corretta igiene orale nelle scuole primarie

MILANO (ITALPRESS) - In Italia la salute orale dei più piccoli rappresenta ancora una sfida importante sul fronte della prevenzione. La carie oggi è una delle patologie prevenibili più diffuse in età...

MILANO (ITALPRESS) - In Italia la salute orale dei più piccoli rappresenta ancora una sfida importante sul fronte della prevenzione. La carie oggi è una delle patologie prevenibili più diffuse in età pediatrica e interessa circa 530 milioni di bambini nel mondo. Un fenomeno che in Italia colpisce quasi 1 ragazzo su 2 entro i 12 anni.

Eppure, non sempre le corrette pratiche di igiene orale riescono a trasformarsi in abitudini consolidate, con il 35% dei genitori che dichiara di avere difficoltà a verificare che i bambini si lavino correttamente i denti ed il 28% di non avere un'idea chiara di come spiegare ai propri figli l'importanza di una corretta igiene orale. Da qui la necessità di sviluppare percorsi educativi capaci di coinvolgere bambini, famiglie e istituzioni nella costruzione di routine corrette e durature.

Nasce con questo obiettivo SMILE Crew - Alla scoperta dell'igiene orale, il nuovo progetto educativo promosso da Oral-B, sviluppato con La Fabbrica e realizzato con il contributo scientifico di SIOI - Società Italiana di Odontoiatria Infantile. Presentato a Milano presso l'Istituto Comprensivo Statale Antonio Stoppani, il progetto punta ad aiutare i bambini a trasformare le corrette pratiche di igiene orale domiciliare in abitudini semplici, consapevoli e durature. Con l'ambizione di raggiungere, in 3 anni, oltre 500.000 alunni delle scuole elementari, su tutto il territorio nazionale, Smile Crew coinvolge scuole, famiglie e insegnanti in un percorso educativo dedicato alla costruzione di abitudini sane.

"La corretta prevenzione rappresenta ancora oggi la principale leva per migliorare la salute orale infantile. Le evidenze scientifiche mostrano come l'adozione di corrette abitudini quotidiane fin dai primi anni di vita possa contribuire a ridurre il rischio di problematiche future - spiega Oral-B in una nota -. Elevati livelli di placca batterica, fin dall'infanzia, possono infatti avere conseguenze che si protraggono nel tempo: entro i 30 anni di età risultano associati a un aumento fino al 40% della carie e a una probabilità fino a quasi cinque volte maggiore di perdere almeno un dente. E' sulla base di queste evidenze che si rende fondamentale il coinvolgimento non solo delle famiglie, ma anche della scuola e di tutti gli attori che accompagnano la crescita dei bambini".

"La carie rappresenta ancora oggi una delle patologie croniche più diffuse nei bambini, nonostante sia in larga parte prevenibile. La prevenzione deve iniziare precocemente, a partire da una collaborazione condivisa con neonatologi, ostetriche, pediatri e figure come le consulenti di allattamento e basarsi su un approccio integrato che comprenda una dieta equilibrata, corrette abitudini di igiene orale domiciliare e controlli regolari presso il dentista pediatrico, sin dai primi mesi di Vita - afferma Matteo Beretta, Presidente di SIOI -. Le visite periodiche, associate al supporto degli igienisti dentali pediatrici, consentono infatti di intercettare precocemente eventuali problematiche e di accompagnare bambini e famiglie nell'adozione di comportamenti efficaci per la salute orale. Lavare i denti due volte al giorno con dentifricio al fluoro e utilizzare strumenti efficaci, come lo spazzolino elettrico, può contribuire significativamente a migliorare la qualità dello spazzolamento e il controllo della placca. Progetti come SMILE Crew promosso da OralB hanno il merito di trasformare le evidenze scientifiche in esperienze educative concrete e coinvolgenti, aiutando bambini e famiglie a costruire comportamenti preventivi e abitudini destinati a durare nel tempo e a favorire una migliore salute orale per tutta la vita".

Nasce proprio da queste evidenze il percorso educativo di SMILE Crew. Il progetto prende ispirazione dalle principali raccomandazioni per la salute orale promosse dalla comunità scientifica: lavare i denti almeno 2 volte al giorno per 2 minuti; per una più efficace rimozione della placca, utilizzare uno spazzolino elettrico; usare un dentifricio al fluoro, con una dose adeguata all'età; mangiare cibi sani e freschi, limitando il consumo di zuccheri; effettuare controlli periodici presso un professionista dentale.

Per aiutare i bambini a comprendere, ricordare e applicare questi comportamenti nella vita quotidiana, SMILE Crew le traduce nelle "5 Super Mosse della SMILE Crew", "un linguaggio semplice e immediato che trasforma indicazioni scientifiche e raccomandazioni degli specialisti in azioni concrete, facilmente memorizzabili e ripetibili ogni giorno".

"In Oral-B crediamo che l'igiene orale sia un elemento centrale della salute generale, a tutte le età. Per questo promuoviamo un approccio fondato su evidenze scientifiche, accompagnando adulti e bambini nell'adozione di corrette abitudini quotidiane e sottolineando l'importanza della prevenzione fin dai primi anni di vita - dichiara Paolo Zilianti, Direttore Generale Oral Care di P&G Italia -. Sappiamo, inoltre, che i bambini con una scarsa igiene orale hanno fino a quattro volte più probabilità di sviluppare carie in età adulta: instaurare già da piccoli una routine di spazzolamento due volte al giorno, utilizzando lo spazzolino elettrico per contrastare la formazione della placca, un dentifricio al fluoro per aiutare a proteggere lo smalto ed effettuare controlli periodici da un professionista dentale è fondamentale. Crediamo che ogni sorriso sia unico e che bambine e bambini debbano poter imparare, fin da piccoli, a prendersene cura, favorendo una relazione positiva con la prevenzione".

SMILE Crew è stato progettato come un ecosistema educativo che mette a disposizione delle scuole guide didattiche per i docenti, contenuti interattivi, attività laboratoriali, il Diario di Bordo della SMILE Crew, le SMILE Missions e materiali dedicati alle famiglie, accompagnando bambini e adulti nella costruzione di corrette routine di igiene orale. Particolare attenzione è stata dedicata all'accessibilità e all'inclusione, con contenuti sviluppati per favorire la partecipazione dell'intera classe e rendere l'esperienza educativa coinvolgente per tutti gli studenti.

"La sfida educativa non consiste semplicemente nel trasmettere una regola, ma nell'aiutare i bambini a portarla nella propria quotidianità. Quando parliamo di igiene orale, il vero obiettivo è fare in modo che ciò che viene appreso a scuola trovi continuità nell'igiene domiciliare, coinvolgendo attivamente le famiglie - commenta Angela Mencarelli, Amministratrice Delegata di La Fabbrica by Spaggiari -. Per questo abbiamo costruito un percorso che collega scuola, casa e contenuti digitali attraverso linguaggi, strumenti e attività partecipative che accompagnino il bambino tra scuola, casa e ambiente digitale. L'obiettivo è creare continuità tra questi contesti e rendere i messaggi scientifici comprensibili, coinvolgenti e accessibili, favorendo la partecipazione dell'intera classe e supportando insegnanti e famiglie nel loro ruolo educativo".

Il progetto si inserisce nell'ambito di P&G per l'Italia, il programma di cittadinanza d'impresa attraverso il quale Procter & Gamble promuove sul territorio nazionale iniziative di responsabilità sociale ed educazione dedicate alle comunità e alle giovani generazioni, con l'obiettivo di contribuire alla diffusione di comportamenti positivi e consapevoli.

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