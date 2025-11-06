"Da maggioranza brutta pagina politica", opposizione: "Assenti dopo ritiro atto Solito"

Richiamano il ritiro tecnico della variazione per i lavori della scuola “Solito”, resosi necessario a seguito di un decreto regionale che ieri ha aggiornato il quadro economico

Gela. L'opposizione, assente in serata durante la trattazione consiliare delle variazioni di bilancio e dell'unico debito all'ordine del giorno, è stata destinataria di bordate non indifferenti, giunte dai banchi della maggioranza. Gli esponenti di centrodestra e quelli che non si rivedono nel “modello Gela” del sindaco sono stati accusati di “irresponsabilità”. “Esprimiamo profonda amarezza per quanto accaduto nella seduta di consiglio comunale di questa sera.Ancora una volta, abbiamo assistito a una brutta pagina della politica cittadina: invece di concentrarsi sui problemi reali, qualcuno della maggioranza ha preferito cercare lo scontro e accusare ingiustamente la minoranza di sottrarsi al confronto. Ricordiamo che l’opposizione ha sempre dimostrato responsabilità e presenza in aula, votando gli atti utili per la città e partecipando attivamente a ogni discussione, anche quando non ha condiviso i metodi o i tempi dell’amministrazione”, fanno sapere dai gruppi di opposizione. Richiamano il ritiro tecnico della variazione per i lavori della scuola “Solito”, resosi necessario a seguito di un decreto regionale che ieri ha aggiornato il quadro economico. Sarà ripresentata, con gli adeguamenti. “Il ritiro della variazione di bilancio riguardante la scuola “Enrico Solito”, fortemente voluta dall’onorevole Salvatore Scuvera, rappresenta un grave passo indietro per la comunità scolastica e per la città. Per questo motivo, in modo unitario e deciso, il gruppo di opposizione di centrodestra ha abbandonato l’aula in segno di protesta, ribadendo il proprio impegno concreto e coerente per il bene dei cittadini e per una politica fatta di fatti, non di proclami”, concludono. L'unica voce fuori dal coro, almeno per quanto concerne la maggioranza, è stata quella dell'Mpa. Il consigliere Lucia Lupo, intervenendo, ha spiegato che c'era comunque la presenza in aula di una parte del centrodestra, appunto quello autonomista. Per l'esponente lombardiana, l'assenza dell'opposizione "può starci, nel gioco delle parti".