"Da FdI attacchi quasi comici al sindaco", dem: "Effetto della sconfitta al referendum"

Secondo i dirigenti del partito, tutte le forze politiche, in special modo quelle con riferimenti regionali e nazionali, dovrebbero remare nella direzione della città

Gela. Nella maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano, sono i dem a ribadire la loro piena vicinanza al progetto, politico e amministrativo, respingendo la disamina critica arrivata dai meloniani di Fratelli d'Italia. "Riteniamo che le loro dichiarazioni si collochino al limite della comicità. Comprendiamo il nervosismo di chi ha subito una pesante sconfitta nel referendum e si trova in difficoltà secondo i sondaggi, ma è fondamentale ricordare alle forze di destra che governano la Sicilia da nove anni e il paese da quattro: cosa hanno realmente fatto per la nostra città?", fanno sapere dalla segreteria del Pd. Ancora una volta si tocca il tema della sanità. "La situazione della sanità locale è assolutamente inaccettabile, con il nostro ospedale ridotto a un mero ambulatorio. In questo contesto, ci chiediamo quali misure concrete siano state intraprese per migliorare le condizioni dei servizi essenziali per i cittadini", aggiungono i democratici. Secondo i dirigenti del partito, tutte le forze politiche, in special modo quelle con riferimenti regionali e nazionali, dovrebbero remare nella direzione della città. "Noi, dal canto nostro, continueremo a sostenere attivamente questa giunta, che sta lavorando con impegno per portare un cambiamento significativo nella nostra città. Il sindaco, la giunta e il nostro gruppo consiliare sono impegnati in una profonda azione di trasformazione, e non ci faremo intimidire da attacchi strumentali e privi di fondamento. Invitiamo le forze di destra a riflettere e a considerare la possibilità di collaborare con noi, qualora possiedano l’autorevolezza necessaria a farlo. Forse sarebbe opportuno da parte di chi governa unirsi per il bene della nostra città, utilizzando i loro riferimenti regionali e nazionali per contribuire a soluzioni concrete e migliorative. Restiamo, come sempre, al servizio della comunità gelese e pronti a difendere il nostro territorio", concludono gli esponenti della segreteria retta da Giuseppe Arancio.