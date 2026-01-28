"Da domani riattivazione metano, a breve ripartono scuole", Conti: "Rispettate la zona rossa"

Da domani, è previsto l'arrivo del genio militare per predisporre una viabilità alternativa

Niscemi. Entro domani, il metano verrà riattivato a Niscemi. “In questo modo, sarà possibile riaprire le scuole, ricollocando le classi degli istituti che sono in zona rossa”, ha detto il sindaco Massimiliano Conti, nel corso di una diretta social. L'arrivo odierno del premier Giorgia Meloni ha permesso al primo cittadino di illustrare le priorità per la comunità. “La zona rossa va rispettata da tutti – ha aggiunto Conti – aspettiamo che gli impegni assunti da tutte le forze politiche vengano rispettati. Il blocco dei mutui sarebbe molto importante”. Le forze dell'ordine stanno garantendo presidi anti-sciacallaggio nella zona rossa, per evitare l'incursione dei ladri nelle abitazioni ormai vuote. “Dimostreremo a tutti che non siamo una città inferiore ad altre – ha continuato il sindaco – e non accettiamo provocazioni o polemiche. Ci interessa solo andare avanti e predisporre tutti gli interventi a garanzia della città”. Da domani, è previsto l'arrivo del genio militare per predisporre una viabilità alternativa, “anche per i produttori agricoli, permettendogli di raggiungere le loro proprietà”, ha indicato il sindaco.