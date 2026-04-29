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Da Confcommercio Ascom parte la rete delle strutture ricettive

Attraverso una sinergia reale tra hotel, B&B, case vacanza e affittacamere, la Confcommercio punta a costruire un'offerta turistica organica

A cura di Redazione Redazione
29 aprile 2026 18:49
Da Confcommercio Ascom parte la rete delle strutture ricettive - Pardo e il presidente Confcommercio Ascom Francesco Trainito
Pardo e il presidente Confcommercio Ascom Francesco Trainito
Gela
Attualità
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Gela. Il Presidente di Confcommercio Ascom Turismo Rocco Pardo avvia la creazione della rete territoriale delle strutture ricettive. Il presidente ha fatto partire un ciclo di incontri strategici volti a consolidare il settore dell’accoglienza locale e a definire un piano d’azione unitario per il rilancio del turismo sul territorio. Dopo il proficuo colloquio avvenuto nella giornata di ieri con i rappresentanti della categoria degli albergatori, l’agenda prevede per domani un nuovo tavolo tecnico con i titolari delle strutture extralberghiere. L’obiettivo centrale di questa iniziativa è la creazione di una rete territoriale integrata tra tutte le tipologie di strutture ricettive. Attraverso una sinergia reale tra hotel, B&B, case vacanza e affittacamere, la Confcommercio punta a costruire un'offerta turistica organica, capace di attrarre flussi costanti e di valorizzare le peculiarità del patrimonio locale. L’incontro si svolgerà domani 30 aprile alle ore 16:00 presso la sede della Confcommercio Ascom Gela in Corso Vittorio Emanuele n. 197.

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