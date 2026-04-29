Da Confcommercio Ascom parte la rete delle strutture ricettive

Attraverso una sinergia reale tra hotel, B&B, case vacanza e affittacamere, la Confcommercio punta a costruire un'offerta turistica organica

Gela. Il Presidente di Confcommercio Ascom Turismo Rocco Pardo avvia la creazione della rete territoriale delle strutture ricettive. Il presidente ha fatto partire un ciclo di incontri strategici volti a consolidare il settore dell’accoglienza locale e a definire un piano d’azione unitario per il rilancio del turismo sul territorio. Dopo il proficuo colloquio avvenuto nella giornata di ieri con i rappresentanti della categoria degli albergatori, l’agenda prevede per domani un nuovo tavolo tecnico con i titolari delle strutture extralberghiere. L’obiettivo centrale di questa iniziativa è la creazione di una rete territoriale integrata tra tutte le tipologie di strutture ricettive. Attraverso una sinergia reale tra hotel, B&B, case vacanza e affittacamere, la Confcommercio punta a costruire un'offerta turistica organica, capace di attrarre flussi costanti e di valorizzare le peculiarità del patrimonio locale. L’incontro si svolgerà domani 30 aprile alle ore 16:00 presso la sede della Confcommercio Ascom Gela in Corso Vittorio Emanuele n. 197.