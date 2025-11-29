"Da Castellana superficialità", Cirignotta: "Confermo che la delibera per il bilancio va adeguata"

L'esponente azzurro esclude quindi di voler esercitare pressioni populistiche sull'assise civica, chiamata a esprimersi in merito a un atto fondamentale come il bilancio stabilmente riequilibrato

Gela. Un aggiustamento tecnico, così da riportare, nella delibera da sottoporre al voto d'aula rispetto al bilancio stabilmente riequilibrato, l'ultimo atto approvato giovedì dalla giunta. E' questa l'indicazione che arriva dal segretario cittadino di Forza Italia Vincenzo Cirignotta, che rimanda al mittente le non troppo velate accuse di populismo mosse dal capogruppo consiliare M5s Francesco Castellana. “Denotano superficialità e scarsa conoscenza degli atti a corredo della proposta di deliberazione. Le sue affermazioni destano ancora di più stupore, in quanto provenienti da un avvocato, che ben conosce, o che comunque dovrebbe ben conoscere, l’iter di formazione degli atti amministrativi. Parla di populismo di una parte sparuta dell’opposizione fuori dal consiglio comunale – dice Cirignotta - mostrando uno scarso rispetto istituzionale verso chi ricopre la carica di segretario di partito, nonché una sofferenza che oramai definisco cronica nei confronti dell’azione di opposizione portata avanti da Forza Italia, che esercita un ruolo di controllo degli atti nell’interesse esclusivo della comunità”. Il segretario azzurro ritorna sulla sua osservazione all'atto che sarà trattato in consiglio, per l'approvazione dello strumento finanziario. “Per entrare nel merito della questione, io ho solo consigliato al civico consesso di modificare la proposta di deliberazione del 24 novembre, trasmessa al consiglio per l’approvazione, poiché la stessa richiama una delibera di giunta municipale del 14 ottobre, superata dalla successiva delibera di giunta municipale del 27 novembre, delibera postuma rispetto alla proposta di deliberazione di consiglio comunale, trasmessa all’assise civica. Vorrei rammentare al consigliere Francesco Castellana, avvocato prima che consigliere comunale – continua - che il tempo costituisce una dimensione ineludibile dell’azione amministrativa e un parametro sostanziale di legittimità del procedimento di formazione degli atti. Pertanto, reitero l’invito al consiglio comunale, ad apportare anche in sede di dibattito, modifiche alla proposta oggetto di approvazione, nel senso di inserire nel testo della delibera il richiamo espresso alla delibera di giunta municipale del 27 novembre con la quale l’amministrazione comunale ha inteso riapprovare lo schema di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato in accoglimento dei rilievi mossi dal collegio dei revisori. Il tutto a garanzia della piena legittimità dell’atto che dovrà essere sottoposto al vaglio ministeriale”. L'esponente azzurro esclude quindi di voler esercitare pressioni populistiche sull'assise civica, chiamata a esprimersi in merito a un atto fondamentale come il bilancio stabilmente riequilibrato. “Forza Italia continuerà a esercitare il proprio ruolo di gruppo di opposizione alla giunta guidata dal sindaco Di Stefano. Lo farà con serietà, responsabilità e senso delle istituzioni, nella convinzione che un’opposizione vigile e costruttiva sia fondamentale – conclude l'azzurro - per garantire equilibrio, trasparenza e buon governo alla nostra città”.

In foto il segretario cittadino FI Vincenzo Cirignotta