Cybersicurezza, al via collaborazione ACN-Istituto Nazionale di Alta Matematica

ROMA (ITALPRESS) - La crittografia è uno strumento strategico fondamentale per la protezione delle infrastrutture digitali, dei dati e dei servizi essenziali. Nell'evoluzione progressiva delle minacce...

ROMA (ITALPRESS) - La crittografia è uno strumento strategico fondamentale per la protezione delle infrastrutture digitali, dei dati e dei servizi essenziali. Nell'evoluzione progressiva delle minacce cibernetiche e delle nuove tecnologie, a partire dal calcolo quantistico, è ormai indispensabile promuovere e incentivare attività di studio e ricerca per lo sviluppo e all'adozione di soluzioni crittografiche avanzate, efficaci e resilienti nel lungo periodo. In questo senso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e l'Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" (INdAM) oggi hanno sottoscritto un Accordo Quadro per rafforzare e consolidare la collaborazione nel campo della crittografia, la matematica applicata e la cybersicurezza. Sarà promossa e valorizzata ogni attività di ricerca, formazione e divulgazione scientifica a beneficio del sistema Paese.

Con l'accordo ACN e INdAM lavoreranno insieme alla definizione di studi e progetti di ricerca scientifica: saranno coinvolti università, enti di ricerca, soggetti pubblici e privati. L'intesa prevede la promozione di programmi di ricerca nazionali e internazionali; l'organizzazione di conferenze, seminari ed eventi divulgativi; la creazione di reti di collaborazione strategica tra il mondo accademico e quello industriale nel settore della crittografia.

Nel quadro delle competenze attribuite all'ACN dal decreto-legge n. 82 del 2021, l'iniziativa si inserisce all'attuazione degli obiettivi della Strategia nazionale di cybersicurezza, che individua nello sviluppo delle capacità scientifiche e tecnologiche nazionali un elemento essenziale per il rafforzamento della sicurezza e della resilienza digitale del Paese.

- foto ufficio stampa ACN -

(ITALPRESS).