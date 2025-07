Crosetto “In Sicilia addestrati piloti degli F35, primo luogo extra Stati Uniti”

"La Sicilia sarà il primo luogo extra Stati Uniti dove verranno formati i piloti degli F35", ha dichiarato il ministro

DECIMOMANNU (CAGLIARI) (ITALPRESS) – “La Sicilia sarà il primo luogo extra Stati Uniti dove verranno formati i piloti degli F35. Così come siamo l’unico Paese al mondo dove vengono assemblati gli F35, a Cameri”. Lo ha annunciato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, alla base aerea di Decimomannu, nel corso della cerimonia di consegna delle Aquile di pilota militare. “Il futuro si costruisce non limitandosi alla difesa, ma facendola diventare un motore sociale, economico e di innovazione tecnologica – ha aggiunto -.E questo ne è l’esempio. Tutto ciò per formare ragazzi e ragazze che hanno deciso di dedicare la loro vita a proteggere la loro nazione”.

