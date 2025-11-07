Crollo via Cairoli, soccorsi per i residenti: non ci sono feriti

Soccorsi in via Cairoli

Gela. Il crollo dell'impalcatura interna a un vicolo di via Caroli ha fatto partire i soccorsi. La zona è stata interamente transennata. I mezzi dei sanitari e dei vigili del fuoco sono arrivati davanti allo stabile interessato dalle conseguenze del crollo esterno. Sono stati evacuati i residenti. C'è stato bisogno dell'autoscala per permettere di spostare una persona che non riusciva a deambulare autonomamente. L'impalcatura, assai risalente, ha ceduto per intero bloccando l'ingresso. Verranno condotte verifiche anche dal personale comunale.