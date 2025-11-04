Crollo a Roma, morto l’operaio estratto dalle macerie

ROMA (ITALPRESS) - E' morto l'operaio rimasto sotto le macerie per oltre dieci ore dopo il crollo della Torre dei Conti, a Roma. Octay Stroici, 66 anni, di origini rumene, è deceduto all'ospedale Umbe...

ROMA (ITALPRESS) - E' morto l'operaio rimasto sotto le macerie per oltre dieci ore dopo il crollo della Torre dei Conti, a Roma. Octay Stroici, 66 anni, di origini rumene, è deceduto all'ospedale Umberto I a seguito di un arresto cardiaco sopraggiunto dopo essere stato soccorso e caricato in ambulanza. Lo rendono noto fonti dell'ospedale romano.

- foto Ipa agency -

(ITALPRESS).