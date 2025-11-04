Quotidiano di Gela

Crollo a Roma, Meloni “Profondo dolore per tragica scomparsa operaio”

04 novembre 2025 07:34
ROMA (ITALPRESS) - "Esprimo profondo dolore e cordoglio, a nome mio e del Governo, per la tragica scomparsa di Octay Stroici, l'operaio rimasto vittima del crollo della Torre dei Conti a Roma. Siamo vicini alla sua famiglia e ai suoi colleghi in questo momento di indicibile sofferenza". Così su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Ringrazio nuovamente i soccorritori e tutti coloro che si sono prodigati, senza sosta e con coraggio, nel tentativo di salvargli la vita", aggiunge.

