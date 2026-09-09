Crolla un balcone a Mazara del Vallo, morta una donna
La donna è stata trasferita d'urgenza in ospedale, dove è deceduta a causa delle gravi lesioni
TRAPANI (ITALPRESS) – Tragedia a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Morta un’anziana di 86 anni, in via Raffaele Castelli, a seguito del crollo improvviso della soletta in cemento del balcone, facendola cadere da un’altezza di quattro metri. La donna è stata trasferita d’urgenza in ospedale, dove è deceduta a causa delle gravi lesioni.
L’Amministrazione Comunale ha già provveduto allo sgombero dell’area “perché in questo momento si stanno mettendo in campo accertamenti per capire se l’immobile è staticamente sicuro e se può essere ancora abitato. Le tre famiglie sono state sgomberate e sono adesso ospitate in strutture messe a disposizione nell’immediatezza da parte dell’amministrazione”, dichiara all’Italpress il Sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
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Verificato il: 09 settembre 2026