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Crolla parte edificio Tribunale a Bolzano

BOLZANO (ITALPRESS) - Un cedimento strutturale ha interessatoquesta mattina il palazzo di giustizia di Bolzano. Il crollo ha devastato una parte significativa della struttura, ma fortunatamente non ri...

A cura di Redazione Redazione
16 luglio 2026 08:53
Crolla parte edificio Tribunale a Bolzano -
Italia
Italpress
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BOLZANO (ITALPRESS) - Un cedimento strutturale ha interessato

questa mattina il palazzo di giustizia di Bolzano. Il crollo ha devastato una parte significativa della struttura, ma fortunatamente non risulta la presenza di vittime o feriti, vista l'ora mattutina in cui è avvenuto il crollo. Attualmente erano in corso lavori di ristrutturazione. Per cause ancora in fase di accertamento hanno ceduto alcuni solai, provocando il crollo di un'intera porzione dell'edificio. Sul posto i Vigili del fuoco.

- Foto: Ipa Agency -

(ITALPRESS).

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Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 16 luglio 2026

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