Croce rossa dona una sedia Job per disabili ma in spiaggia manca la passerella

Mancano le passerelle per collegare la spiaggia

Gela. Il Pungolo è da anni noto nel territorio gelese per il suo impegno costante nel garantire momenti di svago e inclusione ai ragazzi disabili della città e dei comuni limitrofi. Organizza durante l’estate uscite in spiaggia tre volte alla settimana. Tuttavia, la nobile donazione di una sedia Job si scontra con una problematica concreta: l’assenza di passerelle idonee che colleghino gli accessi alle spiagge fino alla battigia. Attualmente, per raggiungere il mare con la sedia, volontari e operatori devono faticare spingendo il mezzo su oltre cinquanta metri di sabbia, rendendo il percorso faticoso e, in alcuni casi, quasi impraticabile. “Ringraziamo di cuore la Croce Rossa per questo gesto della donazione della sedia, che rappresenta una grande opportunità per i nostri ragazzi – spiega la vicepresidente de Il Pungolo – ma resta il problema strutturale. Senza passerelle adeguate, l’accessibilità al mare resta una sfida”. Il problema non riguarda solo l’associazione, ma più in generale l’accessibilità delle spiagge del litorale gelese, dove mancano spesso le infrastrutture minime per garantire il diritto al mare anche alle persone con disabilità. La speranza è che questo dono, simbolo di apertura e inclusione, sia anche l’occasione per sollecitare le istituzioni locali ad intervenire con soluzioni strutturali, come l’installazione di passerelle removibili in legno o materiali ecosostenibili, per garantire a tutti l’accesso al mare in sicurezza e dignità. Il mare è di tutti, ma deve esserlo davvero.