Cremlino “Incontro Putin-Trump nei prossimi giorni”

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) - Russia e Stati Uniti hanno concordato un incontro tra i presidenti dei due Paesi, Vladimir Putin e Donald Trump, nei prossimi giorni. Lo ha dichiarato ai giornalisti il co...

A cura di Redazione
07 agosto 2025 14:05
Italpress
MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) - Russia e Stati Uniti hanno concordato un incontro tra i presidenti dei due Paesi, Vladimir Putin e Donald Trump, nei prossimi giorni. Lo ha dichiarato ai giornalisti il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, secondo quanto riporta l'agenzia Tass. I lavori per il vertice sono appena iniziati, ha aggiunto, ed è stata concordata anche la sede dell'incontro, che verrà resa nota più avanti. "Su suggerimento della parte americana, è stato concordato un accordo di principio per tenere un incontro bilaterale al massimo livello nei prossimi giorni, ovvero un incontro tra il presidente Vladimir Putin e Donald Trump", ha affermato il diplomatico. "A questo proposito, vorrei sottolineare che anche la sede è stata concordata in linea di principio e ne daremo notizia più avanti", ha aggiunto.

