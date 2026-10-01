Cozzo lascia il comando di polizia locale, civici: "Suo lavoro eccellente"

I civici ricordano quanto fatto da Cozzo

Gela. L'addio forzato del dottor Massimo Cozzo, che a seguito delle pronunce della giustizia amministrativa ha dovuto lasciare il comando di polizia locale di via Ossidiana, mantiene comunque varchi interpretativi favorevoli rispetto al suo operato nei mesi di servizio in città. Ne sono certi i civici di "Una Buona Idea". "Per il trasferimento del comandante della polizia locale di Gela, Massimo Cozzo, il nostro gruppo desidera esprimere il proprio sincero e profondo ringraziamento per il servizio reso con dedizione, professionalità e senso delle istituzioni alla nostra comunità. In questi mesi, il comandante Cozzo ha saputo guidare il corpo di polizia locale con capacità straordinarie, distinguendosi per un’eccellente opera di coordinamento e per la costante abilità nel motivare gli agenti, anche di fronte alle storiche carenze e alle complesse sfide quotidiane del territorio gelese. La sua partenza lascia un vuoto significativo sia dal punto di vista umano sia da quello professionale", fanno sapere dal gruppo civico.