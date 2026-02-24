Costi costruzione, maggioranza tiene con il sì di Iv: voto con assenze

Chiaramente, la seduta di questa sera, come già accaduto in precedenza, fa intendere che tra gli alleati del sindaco non tutto sembra andare per il verso giusto, davanti a casi politici ancora non risolti del tutto

Gela. Maggioranza con più di qualche defezione al rientro in aula consiliare, dopo alcune settimane di fermo dovuto all'esigenza di attendere ulteriori atti da trattare. In serata, non ci sono stati troppi problemi con la variazione di bilancio necessaria ad attivare i fondi regionali per la sicurezza viaria (tema peraltro parecchio attuale). Anche i pochi consiglieri di opposizione presenti hanno dato il loro assenso. I consiglieri di centrodestra hanno però lasciato l'aula quando il dibattito si è spostato sui costi di costruzione da aggiornare. La maggioranza, con assenze tra i dem (ha lasciato l'aula il capogruppo Gaetano Orlando e non c'era il vicesindaco Giuseppe Fava) e nelle file civiche, ha comunque messo insieme i numeri necessari, con il sì del renziano Alberto Zappietro, che pur all'opposizione ha dato sostegno all'atto, che fa seguito a ordinari aumenti Istat, che si fanno sentire maggiormente a causa del dissesto. In aula, su richiesta della dem Lorena Alabiso, si tornerà venerdì per valutare gli oneri di urbanizzazione. È stato approvato il rinvio. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha preso parte ai lavori, illustrando l'atto sui costi di costruzione davanti alle richieste giunte dalla stessa maggioranza. Chiaramente, la seduta di questa sera, come già accaduto in precedenza, fa intendere che tra gli alleati del sindaco non tutto sembra andare per il verso giusto, davanti a casi politici ancora non risolti del tutto.